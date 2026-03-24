Retour des Journées Romaines d’El Jem

El Jem et son amphithéâtre romain, également connu sous le nom de Petit Colisée, s’apprêtent à replonger dans l’atmosphère romaine le temps d’un week-end avec la 9e édition du festival Thysdrus, les Journées Romaines d’El Jem, prévue les 28 et 29 mars 2026. Vidéo.

Cet événement, soutenu par Tounes Wijhetouna, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, Destination Mahdia et la Délégation régionale à la culture de cette ville balnéaire situé au centre-est de la Tunisie, vise à valoriser le patrimoine archéologique de la ville et à renforcer son rayonnement touristique national et international.

Au programme, un spectacle inspiré du mythe d’Orphée et Eurydice au cœur même du Petit Colisée, une conférence sur l’histoire de l’amphithéâtre et de l’antique Thysdrus au musée d’El Djem et une reconstitution de parade militaire romaine sur la place de l’amphithéâtre, suivie d’un grand spectacle sur l’esplanade du site mêlant combats de gladiateurs, danses et musique d’inspiration romaine.

D’un point de vue culturel et touristique, le festival s’inscrit dans la stratégie d’El Djem visant à renforcer son statut de destination patrimoniale de premier plan.

L’amphithéâtre, construit vers 238 après J.-C., est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979. Il est reconnu comme un exemple exceptionnel d’architecture romaine en Afrique et comme l’un des amphithéâtres les plus importants au monde par sa taille et son état de conservation. L’AMVPPC le présente également comme l’un des monuments les plus visités de Tunisie.

La visite de l’amphithéâtre inclut également le musée de la ville, accessible avec un billet combiné.

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