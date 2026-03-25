Cité des sciences | Festival des sciences à Kasserine

La Cité des Sciences à Tunis (CST) organise le festival des sciences à son antenne à Kasserine, à l’occasion de l’installation de la deuxième tranche des équipements scientifiques, notamment, un Planétarium numérique et un OpenLab.

Cette antenne, a fait l’objet de conventions de partenariat et de coopération avec différentes parties prenantes pour mener à bien ce projet, notamment, le Gouvernorat de Kasserine, le Bureau de Développement Régional de Kasserine, la société SERGAZ, la Société SEREPT et l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Kasserine, qui ont contribué à l’implantation de cette antenne afin d’accueillir des équipements scientifiques et technologiques dans des espaces qui totalisent une superficie de 3000 m 2 .

Le festival des sciences s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation, la diffusion et la dissémination de la culture scientifique et de l’innovation auprès des différentes catégories de la société, dans la région du Centre Ouest. Cet évènement matérialise, en partie, l’ouverture et la synergie avec le système éducatif, l’enseignement supérieur et la RD&I via la création de passerelles de savoir dans la perspective de développer une culture scientifique nationale basée sur l’esprit collaboratif et la démarche participative, ainsi que la promotion de la science de proximité qui contribue au développement socio-économique durable de la Tunisie.

L’évènement est prévu du 26 au 28 mars 2026 à l’antenne de Kasserine de la Cité des Sciences à Tunis et prévoit des visites guidées dans les expositions de l’Univers, Explora, des ateliers scientifiques en Biologie Moléculaire, physique et astronomie, des démonstrations à l’OpenLab, des spectacles astronomiques au planétarium numérique, une observation solaire, une soirée astronomique dédiée spécialement au système solaire.

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