Tunisie | L’homme d’affaires Maher Chaabane reste en prison

La chambre criminelle spécialisée en matière de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis a rejeté lundi 24 mars 2026 la demande de mise en liberté de l’homme d’affaires Maher Chaabane, actif dans les secteurs de l’immobilier et des travaux, et décidé de reporter à une date ultérieure le procès de M. Chaabane et de ses co-accusés, dans une affaire de corruption et de blanchiment d’argent présumés, indique Diwan FM, citant une source judiciaire.

Cette affaire fait suite à une décision antérieure de la chambre d’instruction spécialisée en matière de corruption financière de la cour d’appel de Tunis, qui avait renvoyé les accusés devant la chambre criminelle.

Les accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs en vue d’attaquer des biens et des personnes, et pour abus de fonction publique afin d’obtenir un avantage illégal et de nuire à l’administration.

L’acte d’accusation parle également de corruption et de faux et usage de faux.

Maher Chaâbane a, déjà, été condamné à une peine de deux ans de prison ferme dans le cadre d’une affaire concernant la constitution de produits illicites à l’étranger sans autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

I. B.