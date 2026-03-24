Affaire de l’agression de Me Moussi | Makhlouf condamné pour agression

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire d’agression contre Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL).

Le verdict a été prononcé dans la soirée de ce mardi 24 mars 2026, condamnant l’avocat et ancien député Seifeddine Makhlouf à une peine d’un an et 10 mois de prison.

Pour rappel cette plainte concerne des faits d’agression et d’injures au sein même de l’Assemblée remontant à 2021. Un jugement par contumace d’un an de prison ferme avait été prononcé contre Seifeddine Makhlouf dans cette affaire.

Y. N.