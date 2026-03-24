Météo en Tunisie | Les prévisions pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce mardi 24 mars 2026, que le ciel sera marqué par des passages nuageux sur la majeure partie du pays cette nuit.

Le vent soufflera fort, en particulier, à proximité des côtes et la mer sera localement agitée, ajoute l’INM, en annonçant des températures nocturnes variant entre 7°C et 12°C sur les régions du nord et du centre.

Sur les hauteurs les températures atteindront 4°C et seront comprises entre 13°C et 15°C dans le reste du territoire, ajoute l’INM.

Y. N.