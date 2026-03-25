Météo -Tunisie | Temps nuageux et vents annoncés pour cette nuit

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), pour cette nuit, le ciel sera marqué par le passage de quelques nuages sur la plupart des régions.

La météo sera marquée par des vents relativement forts, en particulier, près des côtes nord, tandis qu’il restera faible à modéré dans les autres régions.

La même source annonce des températures nocturnes variant entre 6°C et 11°C sur le nord et les régions montagneuses, et entre 12°C et 15°C dans le reste du pays.

L’INM a par ailleurs lancé une alerte au brouillard en fin de nuit et demain matin, attendu au nord du pays.

Y. N.