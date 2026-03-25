Tunis | Quinze ans de prison pour Chafik Jarraya

L’homme d’affaires Chafik Jarraya a été reconnu, ce mercredi 25 mars 2026, coupable dans l’affaire de « mise à la disposition d’une armée étrangère en temps de paix ».

C’est ce qu’a fait savoir une source citée par Mosaïque FM, en précisant que la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné Chafik Jarraya à une peine de 15 ans ferme.

Deux autres accusés, dont un étranger, en fuite et poursuivis dans cette même affaire ont quant à eux écopé d’une peine de 25 ans de prison ferme, ajoute la même source.

Y. N.