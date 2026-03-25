Tunisie | Le Congrès de l’UGTT s’ouvre dans un climat tendu  

Le congrès de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a démarré ce mercredi 25 mars 2026 à Monastir sous de mauvais auspices avec la poursuite du climat de suspicions et de divisions qui règne au sein de l’organisation syndicale depuis quelques années.

Le coordinateur de l’opposition syndicale, Taïeb Bouaicha, a d’ailleurs critiqué les conditions dans lesquelles se déroule ce congrès, le qualifiant d’«illégal et illégitime». Ce congrès ne contribuerait pas à résoudre la crise au sein du mouvement syndical, mais l’exacerberait, a-t-il soutenu, soulignant que l’objectif de l’opposition était d’empêcher sa tenue.

Intervenant dans l’émission «Houna Tounes» de Diwan FM, M. Bouaicha a expliqué que des membres de l’opposition syndicale s’étaient rassemblés devant le lieu du congrès, où une altercation a éclaté avec la direction, qui leur a d’abord interdit l’accès à la salle. Ils ont finalement été autorisés à y entrer.

Un nombre de membres dissidents du syndicat comptaient saisir les tribunaux si la conférence était organisée «par la force», a-t-il expliqué, arguant que la nouvelle direction, dans ce cas, serait «entravée» par des recours juridiques, compte tenu de ce qu’il a décrit comme une fracture et un manque de confiance entre la base syndicale et les instances dirigeantes.

Par ailleurs, Bouaicha a souligné que le dépassement de la crise syndicale exigeait l’implication de toutes les structures syndicales et la convocation d’un conseil national dans un délai de six mois, précédée d’un dialogue approfondi aux niveaux régional et local, ainsi que d’assemblées générales de travailleurs, afin d’analyser la crise et de proposer des solutions.

Le dirigeant syndicaliste a également appelé à la destitution des responsables de la crise, tout en insistant pour que ces derniers rendent des comptes à la base syndicale.

Les dissidents reprochent notamment à la direction actuelle, rassemblée autour du secrétaire général sortant Noureddine Taboubi, d’avoir tripatouillé le règlement intérieur de l’organisation, au cours du précédent congrès, pour faire sauter le verrou de la limitation à deux des mandats au secrétariat général afin de s’offrir une prolongation indue et illégale.

I. B.