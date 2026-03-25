Des lots de lait infantile Aptamil retirés du marché tunisien

Le conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie a indiqué ce mercredi 25 mars 2026, dans un communiqué, avoir reçu notification officielle du retrait de certains lots de lait infantile Aptamil, en précisant que les autres lots disponibles sur le marché sont conformes aux normes européennes en vigueur.

Ce retrait est limité à certains lots et n’affecte pas l’ensemble des produits, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il constitue, d’après les données techniques fournies, une mesure de précaution volontaire prise par le fabricant dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue de ses formulations et de leur mise en conformité avec les dernières recommandations scientifiques et normes en vigueur sur le marché européen.

Tous les lots non conformes ont été retirés des pharmacies, a rassuré le Conseil, confirmant qu’ils ne présentent aucun risque pour la santé des nourrissons.

Le communiqué précise que les produits Aptamil 1, 2 et 3 pourraient connaître de légères perturbations d’approvisionnement jusqu’à la première semaine d’avril 2026, et que ces produits seront disponibles conformément aux dernières normes européennes.

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie a exhorté les parents à se fier aux informations officielles et à ne pas se laisser induire en erreur par les rumeurs ou les interprétations erronées circulant sur les réseaux sociaux. Il leur a également conseillé de contacter directement le médecin de leur nourrisson ou d’appeler le numéro vert indiqué sur l’emballage : 3300351 pour toute question.

Aptamil est une marque du groupe Danone via Nutricia. Elle propose une gamme de laits infantiles (1er âge, suite, croissance) adaptés aux besoins nutritionnels des bébés de 0 à plus de 2 ans.

I. B.