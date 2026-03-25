Meurtre à Gafsa | L’auteur se rend à la police

Recherché activement pour le meurtre d’un jeune homme à Gafsa, l’auteur présumé des faits a finalement mis fin à sa cavale en se rendant aux autorités, ce mercredi 25 mars 2026.

Le drame, survenu la veille de l’Aïd en plein centre-ville de Gafsa, avait suscité une vive émotion dans la région. Depuis les faits, les services de police avaient multiplié les descentes et les opérations de recherche pour retrouver le suspect.

Face à la pression des et à l’intensification des recherches, l’individu a finalement choisi de se rendre à la police, selon une source proche du dossier relayée par IFM.

Le ministère public a immédiatement ordonné la mise en détention du suspect et la poursuite de l’enquête ouverte pour homicide volontaire avec préméditation.

e suspect sera entendu dans les prochaines heures afin de déterminer les circonstances exactes de cet acte criminel qui a coûté la vie à un jeune d’une vingtaine d’années.