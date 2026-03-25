Fita2026 | Une édition consacrée aux chaînes de valeur africaines

Le Tunisia Africa Business Council (TABC) a organisé, ce mercredi 25 mars 2026 à son siège, une conférence de presse consacrée à la présentation de la 9ᵉ édition de la Conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa (Fita2026), qui se tiendra les 28 et 29 avril 2026 à Tunis.

La rencontre a été l’occasion de dévoiler les grandes orientations de Fita2026, placée sous le thème : «Chaînes de valeur africaines : développer des leviers stratégiques pour la transformation du continent».

Dans un contexte où l’Afrique cherche à renforcer son industrialisation, à valoriser ses ressources localement et à accélérer son intégration économique, Fita2026 met l’accent sur le rôle structurant des chaînes de valeur en tant que moteur de transformation économique, de création d’emplois qualifiés et de développement durable.

Une forte mobilisation internationale

Le programme de Fita2026 s’articule autour de plus de 30 sessions réparties sur deux journées, comprenant des panels ministériels et stratégiques consacrés aux infrastructures, à l’industrialisation, au financement et au commerce intra-africain ; des panels thématiques abordant notamment les corridors énergétiques, l’intelligence artificielle, le droit de l’investissement et les technologies vertes ; des side events organisés avec des partenaires internationaux, mettant en avant des opportunités concrètes d’investissement, notamment avec le Canada (pays invité d’honneur international), la Guinée (pays invité d’honneur africain), ainsi que plusieurs pays africains.

Plusieurs workshopsporteront sur l’innovation, l’entrepreneuriat, le textile, l’emploi et les startups africaines.

Il est prévu aussi une Deal Room dédiée à la mise en relation entre porteurs de projets et investisseurs, à travers des rencontres ciblées favorisant la concrétisation de partenariats, ainsi que des rencontres BtoB, BtoG et BtoI visant à renforcer les échanges économiques et les opportunités d’affaires.

Le programme prévoit également une cérémonie de signature de conventions de partenariat, ainsi qu’une session de clôture consacrée aux recommandations stratégiques et aux perspectives futures.

Fita2026se distingue par une mobilisation internationale, avec la participation attendue de décideurs publics, d’institutions financières, d’investisseurs, de patronats, de chambres de commerce, d’entreprises et d’experts, en provenance de plusieurs pays africains, européens, américains et asiatiques.

Plusieurs délégations officielles et économiques prendront également part à l’événement, témoignant de l’intérêt croissant pour le développement de partenariats économiques structurants à l’échelle du continent.

Mobilisation des entreprises tunisiennes

À travers Fita2026, le TABC lance un appel aux entreprises tunisiennes, tous secteurs confondus, à saisir les opportunités offertes par cette plateforme unique.

Dans un contexte où l’Afrique constitue un marché en pleine croissance et un espace stratégique pour le développement des exportations, l’internationalisation et l’investissement, Fita2026représente une opportunité concrète pour identifier de nouveaux marchés et partenaires en Afrique, accéder à des projets structurants à fort potentiel d’investissement, renforcer leur positionnement dans les chaînes de valeur africaines, développer des partenariats industriels, commerciaux et financiers durables, bénéficier de rencontres ciblées avec des décideurs publics, des investisseurs et des institutions internationales

Le TABC encourage ainsi vivement les opérateurs économiques tunisiens à participer activement à cette édition, à s’inscrire dès à présent et à tirer pleinement profit des nombreuses opportunités de networking, de financement et de développement de projets.

Lien d’inscription.