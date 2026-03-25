Transition énergétique | Kairouan s’illumine avec 850 nouveaux points LED

Grâce à l’installation de 850 lampes LED, la municipalité de Kairouan transforme son paysage urbain au profit de plus de 107 000 habitants pour une ville durable et sûre.

Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre la municipalité de Kairouan, le ministère de l’Environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en vue d’améliorer les conditions de vie des citoyens tout en intégrant des solutions d’efficacité énergétique performantes.

Au-delà du simple éclairage, ce projet s’inscrit dans une stratégie globale visant à rendre les villes tunisiennes plus sûres, plus résilientes et plus respectueuses de l’environnement, indique la municipalité.

La technologie LED à Kairouan ne se limite pas à une amélioration esthétique mais permet aussi une baisse significative de la consommation d’énergie, souligne la même source.

Y. N.