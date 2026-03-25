Retour volontaire et dispositif de réintégration | 97 migrants guinéens rapatriés

Sous l’égide de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et avec le soutien financier de l’Italie, 97 ressortissants guinéens ont quitté Tunis, hier mardi 24 mars 2026.

L’OIM a ainsi organisé son 4ème vol charter de l’année permettant à 97 personnes de retourner volontairement, en toute sécurité et dans la dignité en Guinée.

Ce vol charter a été rendu possible grâce au soutien financier de l’Italie, rappelle l’OIM, en citant Soumah : De l’espoir à la réalité : une histoire de retour et de reconstruction.

« Je suis encore jeune. Dès mon arrivée, je suivrai des formations en gestion et en leadership. Je veux aller loin », confie Soumah, un instituteur qui a choisi de rentrer chez lui pour réaliser ses ambitions.

Soumah faisait partie des 97 migrants qui ont embarqué à bord d’un vol charter organisé par l’OIM pour retourner en Guinée depuis la Tunisie le 24 mars 2026.

Comme tous les bénéficiaires du programme AVRR, Soumah pourra compter sur le dispositif de réintégration de l’OIM qui ne se limite pas à une aide financière, mais offre aux rapatriés un accompagnement et des conseils personnalisés pour les aider à retrouver leur autonomie et leur dignité de manière durable.