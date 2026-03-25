Tunisie-Allemagne | Vers une nouvelle dynamique de partenariat

Dans le cadre de sa visite officielle à Berlin à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Allemagne, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a rencontré, le 25 mars 2026, Julia Klöckner, Présidente du parlement fédéral (Bundestag) allemand.

Au début de cette rencontre, M. le Ministre a salué la solidité, la continuité et la diversité des relations tuniso-allemandes depuis leur établissement en 1956, tout en soulignant la volonté commune des deux pays amis de les développer davantage dans un esprit de respect mutuel et sur la base d’intérêts partagés. Il a également passé en revue les différents aspects de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, de l’investissement, de l’environnement, ainsi que les volets académique et scientifique.

La rencontre a également porté sur les relations entre la Tunisie et l’Union Européenne.

À cette occasion, M. le Ministre a insisté sur la nécessité de réviser l’accord de partenariat avec l’Union Européenne, établi il y a 30 ans, afin de le rendre plus équilibré et mieux adapté aux choix des peuples ainsi qu’aux nouvelles réalités régionales et internationales et aux défis qu’elles impliquent, notamment la migration irrégulière.

Il a, dans ce contexte, présenté l’approche tunisienne en matière de migration irrégulière, fondée sur le traitement des causes profondes de ce phénomène, la coopération pour lutter contre les réseaux criminels de traite des êtres humains, ainsi que la promotion du retour volontaire et de la réintégration des migrants irréguliers dans leurs pays d’origine.

Il a également appelé à renforcer les mécanismes de coopération en matière de migration régulière, considérée comme un vecteur de développement et de transfert de compétences, en soulignant la nécessité de prendre en compte les besoins des deux parties.

Par ailleurs, M. le Ministre a exprimé l’espoir de la Tunisie de bénéficier d’un soutien exceptionnel de ses partenaires européens, notamment de l’Allemagne, afin de surmonter les obstacles entravant la restitution des avoirs détournés. Il a souligné l’importance primordiale accordée par la Tunisie à cette question, ces fonds appartenant au peuple tunisien et étant imprescriptibles.

Dans un autre registre, M. le Ministre a évoqué la présence active d’un grand nombre de Tunisiens ayant choisi l’Allemagne comme destination professionnelle ou académique, et leur contribution depuis des décennies à l’enrichissement de la vie économique, sociale et culturelle du pays. Il a également salué l’intérêt croissant des Allemands pour la Tunisie, que ce soit en tant que destination touristique ou d’investissement privilégiée, soulignant l’importance de cette dynamique pour le renforcement de la coopération, le transfert de savoirs et le resserrement des liens d’amitié entre les deux pays.

Pour sa part, la Présidente du Bundestag a exprimé sa satisfaction quant au niveau des relations avec la Tunisie, à leur continuité et à leur diversité, ainsi que son appréciation pour le partenariat et les liens humains qui unissent les deux pays depuis des décennies. Elle a réaffirmé l’engagement de l’institution parlementaire à renforcer davantage ces relations au service des intérêts communs, notamment à travers les groupes d’amitié parlementaire tuniso-allemands.

Enfin, M. le Ministre et la Présidente du Bundestag ont abordé la situation dans la région, notamment l’escalade dans la région du Moyen-Orient et ses répercussions sur la paix, la sécurité et l’économie mondiales. Ils ont réaffirmé l’attachement de la Tunisie et de l’Allemagne à la légalité internationale et à la primauté du dialogue ainsi que des solutions diplomatiques pour surmonter cette crise et en limiter les conséquences.

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