La Galerie Alexandre Roubtzoff rend hommage à Habib Bouabana

La Galerie Alexandre Roubtzoff à La Marsa organise une exposition d’hommage à Habib Bouabana (1942–2002), figure libre et incontournable de la peinture tunisienne à la seconde moitié du 20e siècle.

Peintre maudit, surnommé le «Modigliani tunisien», Habib Bouabana fut un artiste à part, bohème et profondément engagé dans son art. Portraitiste majeur, dans la lignée d’Ammar Farhat, il a su imposer un langage pictural singulier, mêlant poésie, spontanéité et esprit de révolte. Sa peinture, instinctive et indisciplinée, explore avec intensité les formes et les couleurs, donnant naissance à un univers à la fois dérangeant et profondément humain.

À travers cette exposition, la galerie réunit un ensemble d’œuvres provenant de collections privées, conservées depuis plus de 30 ans par des amateurs et proches de l’artiste. Cette sélection met en lumière la richesse et la diversité de son travail, allant des acryliques sur toile aux œuvres sur papier et aux dessins, dans des formats variés.

Plus qu’un hommage, cette exposition est une redécouverte d’un artiste qui a su affirmer son «non» face aux conventions, laissant une empreinte forte dans l’histoire de l’art contemporain en Tunisie. Aujourd’hui, ses œuvres suscitent un intérêt croissant auprès des collectionneurs, tant pour leur puissance expressive que pour leur valeur patrimoniale.

L’exposition sera ouverte du 28 mars au 18 avril 2026, tous les jours sauf dimanche.