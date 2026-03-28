Le cinéma tunisien en force à la 15ᵉ édition du Festival du film africain de Louxor

Le cinéma tunisien signe une présence remarquable à la 15ᵉ édition du Festival du film africain de Louxor, qui se tiendra du 29 mars au 4 avril 2026 à Louxor en Égypte, annonce le Centre national du cinéma et de l’image

La participation tunisienne se distingue par une sélection riche et diversifiée, répartie entre compétition officielle et sections parallèles, témoignant de la vitalité et du rayonnement du cinéma tunisien :

En compétition officielle :

Ciel sans terre (Promised Sky) d’Erige Sehiri – long métrage (film d’ouverture)

Un lieu où j’appartiens (Somewhere I Belong) de Youssef Handous – court métrage

Dans les sections parallèles :

Rêver, peut-être (Tunis–Berlin) (To Dream Perhaps / Tunis–Berlin) de Nidhal Guiga – première mondiale, section Diaspora

Sabbaet El Ghoula de Mokhtar Ladjimi – sélection officielle hors compétition

Les Femmes de Bourguiba de Jamal Dallali – sélection officielle hors compétition

Une présence qui illustre la richesse des écritures cinématographiques tunisiennes et confirme leur ancrage croissant sur les scènes africaine et internationale.

Communiqué