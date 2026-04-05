Tunisie | Décès de la mère de Abdelhamid Jelassi

Monia Ibrahim, l’épouse du «prisonnier politique» Abdelhamid Jelassi, condamné dans l’affaire dite de «complot contre l’Etat», a annoncé sur sa page Facebook, le décès de la mère de ce dernier, Mabrouka Chabaane, dans la nuit du samedi 4 et dimanche 5 avril 2026.

«Abdelhamid n’a pas vu sa mère depuis trois ans. La dernière fois qu’il l’avait vue, il avait eu un douloureux pressentiment qu’il ne la reverrait plus et ne serait pas à ses côtés le jour de sa mort», a écrit l’épouse de M. Jelassi, en rappelant que ce dernier n’avait pas assisté aux obsèques de son père, décédé quelques mois avant sa sortie de prison, en 2007.

I. B.