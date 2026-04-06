Sousse | Le FIFEJ lève le rideau sur sa 15e édition sous le signe du rêve

Ce lundi 6 avril 2026, la ville de Sousse accueille la 15e édition du Festival International du Film pour l’Enfance et la Jeunesse (FIFEJ), qui promet une semaine riche en découvertes et en émotions jusqu’au 11 avril.

Après la cérémonie d’ouverture, le public pourra découvrir en première nationale le film « Nawi, une lettre à mon moi du futur » (Kenya-Allemagne). Ce long-métrage est une véritable immersion entre présent et futur, qui pose une question universelle : et si nos rêves d’aujourd’hui devenaient la boussole de notre vie de demain ? Un voyage humain poignant à ne pas manquer, qui résonnera certainement dans le cœur des petits comme des grands.

Fondé en 1991, le FIFEJ n’est pas qu’un simple festival ; c’est une institution. Considéré comme l’un des plus anciens rendez-vous cinématographiques dédiés au jeune public en Afrique et en Méditerranée, qui vise à démocratiser l’accès au 7ème art, éduquer par l’image et renforcer l’esprit citoyen et à offrir une fenêtre ouverte sur les cultures du monde.

Sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles et avec le soutien du CNCI, le festival propose un programme dense :

Lundi 6 avril : Lancement des ateliers de formation et première projection.

: Lancement des ateliers de formation et première projection. Mardi 7 avril : Ouverture officielle du festival.

: Ouverture officielle du festival. Du 7 au 11 avril : Compétitions, projections internationales, masterclasses et rencontres professionnelles.

: Compétitions, projections internationales, masterclasses et rencontres professionnelles. Samedi 11 avril : Spectacle de clôture et remise des prix.

Au-delà des films, le FIFEJ est une véritable plateforme éducative. C’est l’occasion pour les jeunes de Sousse et d’ailleurs de s’initier aux métiers du cinéma via des ateliers pratiques et de rencontrer des professionnels du secteur.

Y. N.