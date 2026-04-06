Crise au Moyen-Orient | Onze nouveaux Tunisiens rapatriés

Onze nouveaux ressortissants tunisiens ont été évacués du Liban et sont arrivés, dans la matinée de ce lundi 6 avril 2026, à l’aéroport de Tunis-Carthage.

En provenance d’Istanbul, ce groupe de onze personnes a été accueilli à sa descente d’avion par des représentants du ministère des Affaires étrangères, des équipes du Croissant-Rouge tunisien et des familles impatientes.

Ce rapatriement s’inscrit dans un effort diplomatique continu alors que le conflit au Moyen-Orient s’intensifie, rendant les conditions de vie au Liban extrêmement dangereuses.

Notons qu’il s’agit de la quatrième opération de secours organisée par l’État tunisien et que depuis le 15 mars, le pont aérien, passant par la Jordanie ou la Turquie, a permis de mettre à l’abri une cinquantaine de citoyens Tunisiens à ce jour.

Y. N.