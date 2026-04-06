Tunisie | Ajbouni succède à Hajji à la tête du Courant démocrate

C’est dans un contexte de crise de la société civile et de rétrécissement du champ de l’action politique en Tunisie que s’est tenu le quatrième congrès national du Parti du Courant Démocrate (Attayar), les 3, 4 et 5 avril 2026 à Sousse. Au terme des travaux, Hichem Ajbouni a été porté au poste de secrétaire général, succédant ainsi à Nabil Hajji, qui a conduit le parti depuis 2023. Et Wassim Hammadi a été élu coordinateur général du parti.

Outre le renouvellement de la composition du Bureau politique et du Conseil national, les congressistes ont examiné les programmes politique, économique et social u parti.

Né le 18 juin 1971, Hichem Ajbouni est expert-comptable diplômé de l’Institut des hautes études commerciales de Carthage. Originaire de Kairouan, il a commencé sa carrière politique en intégrant le Congrès pour la République (CPR), avant d’intégrer le Courant démocrate et d’en devenir l’un des dirigeants.

Elu à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) lors des élections législatives de 2019, il y préside le «bloc démocrate» à partir de mars 2020, succédant ainsi à Ghazi Chaouachi devenu ministre (en prison depuis février 2023 dans le cadre de l’affaire dite de «complot contre l’Etat»).

I. B.