Météo-Tunisie | Les prévisions pour cette nuit (INM)

Selon les dernières mises à jour de l’Institut national de la météorologie (INM), le ciel restera dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions de la Tunisie pour cette nuit.

Le temps restera printanier sur l’ensemble du pays, indique l’INM qui prévoit un vent de secteur Sud, soufflant de faible à modéré et une mer calme à peu agitée.

Pour les températures nocturnes, l’INM indique qu’une légère fraîcheur se fera sentir, notamment sur les reliefs, en précisant que les températures varieront entre 8°C et 12°C au nord et sur les hauteurs ouest et entre 13°C et 17°C dans le reste du pays.

Y. N.