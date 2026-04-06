Tunis | Arrestation de deux repris de justice au Bardo

La police judiciaire du Bardo, ville située à l’ouest de Tunis, a appréhendé un individu qualifié d’«extrêmement dangereux», recherché en vertu de plus de 40 mandats d’arrêt émis par diverses instances sécuritaires et judiciaires pour son implication dans de nombreux délits graves, selon une source sécuritaire citée par Mosaique FM.

Par ailleurs, la même unité, a arrêté, dans le quartier de Ksar Said, un détenu récemment libéré qui avait rapidement replongé dans le crime, cette fois-ci dans le trafic de stupéfiants.

L’opération a permis la saisie d’une quantité de stupéfiants en sa possession, ainsi que d’une somme d’argent provenant probablement du trafic de drogue. L’enquête se poursuit et des poursuites judiciaires seront engagées à son encontre.

I. B.