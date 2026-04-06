‘‘Inside Gaza’’ | Des reporters de l’AFP au cœur du conflit

‘‘Inside Gaza’’ est l’un des films qui a attiré l’attention du public pendant le Festival international Music & Cinema Marseille (MCM), tenu du 30 mars au 4 avril 2026. Ce documentaire d’Hélène Lam Trong évoque la guerre israélienne contre Gaza à travers le regard des journalistes permanents de l’AFP, qui sont parmi les rares à avoir vécu le conflit de l’intérieur.

Djamal Guettala

La réalisatrice était présente, accompagnée de Thibault Cohade, compositeur et ancien résident du MCM en 2013, dont la musique originale épouse chaque image et intensifie la tension, les tirs de roquettes et les instants de peur.

Dès l’ouverture, Hélène a averti le public : certaines scènes sont violentes, mais elles reflètent la réalité brute de Gaza, où la guerre ne fait aucun compromis.

Le film offre un témoignage rare et précieux. Depuis le 7 octobre 2023, date des attentats du Hamas et du début de la riposte israélienne, la quasi-totalité des médias internationaux n’a pas eu accès librement à Gaza. Les journalistes permanents de l’AFP sont parmi les rares à avoir vécu le conflit de l’intérieur. Au péril de leur vie, ils continuent à informer, documenter et protéger leurs proches, tout en restant exposés aux tirs et aux bombardements.

Mai Yaghi, Adel Zaanoun, Mohammed Abed, Mahmoud Hams et Yahya Hassouna racontent des mois de tension extrême. Habitués aux zones de guerre, ils se retrouvent confrontés à un événement inédit. Déchirés entre leur devoir d’informer et la lutte pour leur survie, ils relatent, depuis leur exil temporaire en Grande-Bretagne, au Qatar, en Égypte, en Belgique ou en France, les heures les plus sombres de leur existence, celles où chaque décision pouvait déterminer la vie ou la mort.

Le documentaire, long de 72 minutes, saisit chaque détail : bureaux détruits, rues bombardées, abris improvisés. Chaque plan illustre l’équilibre fragile entre témoigner et survivre. Les reporters doivent gérer l’urgence, la peur constante et l’organisation de leur sécurité, tout en poursuivant leur mission : rendre compte, informer, documenter l’histoire qui se déroule sous leurs yeux. Comme le souligne Hélène Lam Trong : «Informer au cœur d’un conflit où chaque image peut devenir une cible, c’est un défi qui dépasse le simple reportage.»

La musique de Thibault Cohade, composée spécialement pour ce film, intensifie chaque émotion et chaque tension. Elle accompagne la vie quotidienne des reporters, entre chaos, horreur et moments d’humanité fugace.

La projection s’est conclue par un débat avec le public, réunissant Hélène Lam Trong et Thibault Cohade. Les spectateurs ont échangé avec eux sur la création du film, les choix narratifs et la conception musicale. La réalisatrice a confié qu’elle aurait aimé voir Inside Gaza en compétition, mais que sa diffusion précédente sur Arte l’en avait empêchée. Pour ceux qui n’ont pas pu assister, la séance Ils-Elles repassera prochainement, offrant une nouvelle chance de découvrir ce document essentiel.

Inside Gaza dépasse le simple documentaire. Il est une immersion dans le quotidien de journalistes pris dans la tourmente, un récit de courage, de fragilité et de responsabilité. Il montre comment, au cœur d’un conflit violent et complexe, des professionnels continuent de tenir le miroir du monde, même au prix de leur vie. La puissance des images, combinée à la musique de Thibault Cohade, rend palpable l’urgence, la peur et l’humanité de ceux qui, au cœur de Gaza, continuent de témoigner pour nous tous.