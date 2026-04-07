Le complexe ON’Sport ouvre ses portes à Sfax

Situé au pôle technologique de Sfax, ON’Sport lance officiellement son complexe omnisport nouvelle génération sur une superficie de 3000m², intérieur et extérieur. Pour marquer l’ouverture de ses portes, le complexe organise un événement intitulé «Legends Day», le vendredi 10 avril de 17h30 à 20h30, à la croisée du spectacle vivant et du sport de haut niveau, conçu pour offrir au public une expérience mémorable.

Les festivités débuteront par une performance de danse K-Pop suivie de démonstrations de maîtres Kendo et Laïdō, avant de culminer avec deux matchs gala, l’un de futsal, l’autre de volleyball, mettant en scène les légendes du Club sportif sfaxien, institution emblématique du football tunisien dont le palmarès constitue une fierté pour la région.

En liant son lancement à la célébration des grandes figures du sport sfaxien et des vétérans du CSS, ON’Sport cherche à faire du sport un vecteur d’expérience, de transmission et de bien-être collectif. Cette conviction est résumée dans la signature de la marque : «Vivre le sport, c’est investir dans la jeunesse», qui traduit une vision managériale et sociale que le complexe entend incarner au quotidien, à travers ses programmes, ses partenariats et ses événements.

Le nouveau complexe sportif entend s’imposer comme une académie sportive moderne, un hub de référence à l’intersection du sport, de l’innovation et de l’expérience communautaire.

Inscription et gratuite via ce lien.