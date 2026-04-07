Cinéma | Ouverture du 15e Fifej à Sousse

Le coup d’envoi de la 15e édition du Festival international du film pour l’enfance et la jeunesse de Sousse (Fifej) a été donné, lundi 6 avril 2026 au Théâtre de la ville, en présence d’un public nombreux formé essentiellement de jeunes férus de cinéma, d’invités de marque, d’officiels, de représentants de différents médias et d’hommes de lettres.

Dans son allocution d’ouverture, le président du festival, Aymen Jelili, a souligné l’importance de cet événement cinématographique qui anime toute la région et insisté sur la nécessité d’y impliquer les jeunes de tout âge.

Dans l’esprit de la place que doivent occuper les jeunes, un spectacle de danse chorégraphique a été proposé au public, imaginé par le jeune Ahmed Ben Ali et exécuté par une vingtaine de jeunes danseuses et un danseur sur une musique rythmée accompagnée d’une lecture de poèmes de Sghaier Ouled Ahmed et Mahmoud Darouich.

Après quoi, ce sont les jurys des différentes compétitions qui sont montés sur scène pour être présentés au public présent.

Rappelons que des ateliers de conception de films, de scénario, de montage et autres techniques cinématographiques ont déjà été ouverts depuis vendredi 3 avril pour s’achever le jour d’ouverture.

En ouverture de cette édition a été projeté un film germano-kenyan, ‘‘Nawi’’, réalisé par quatre cinéastes, qui traite du mariage forcé des jeunes filles mineures.

Un film poignant qui suit l’itinéraire d’une jeune fille d’à peine 14 ans, très brillante dans ses études mais poussée par son père, endetté, à accepter un «mari» trois fois plus âgé qu’elle. Elle se voit obligée de fuir son village et d’aller vivre pour quelque temps dans un village voisin, y travailler et encourager les jeunes à suivre des études dont elle-même se chargera.

Mais c’est en apprenant la naissance d’une sœur qu’elle se décide à rentrer et accepter cette injuste noce dans le but de sauver la nouveau-née du triste sort qui l’attend dans l’espoir de changer les mentalités et les traditions oppressantes de son pays.

Un film précédé d’un court-métrage d’animation, ‘‘Lily’’, de Zoubeïr Jelassi, une réalisation de belle facture relatant les rapports de la poupée Lily avec l’homme qui l’avait adoptée.

Rappelons que les conférences-débat programmées débuteront mercredi 8 avril.