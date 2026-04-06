Affaire Mourad Zeghidi | Le procès en appel fixé

La date de l’audience en appel du journaliste Mourad Zeghidi a été fixée au mardi 14 avril 2026, annonce son comité de soutien, dans la soirée de ce lundi.

Après une première condamnation à trois ans et demi de prison, en janvier dernier, qui a suscité une vive émotion dans le paysage médiatique, Mourad Zeghidi s’apprête à retourner devant la justice pour une audience en appel qui représente un tournant crucial.

À l’annonce de cette date, les soutiens du journaliste, notamment collègues, organisations de défense de la liberté de la presse et membres de la société civile, ont lancé un appel à la mobilisation : « Nous renouvelons avec insistance notre appel à sa libération immédiate et à son acquittement total de l’ensemble des charges retenues contre lui. »

Pour rappel, Mourad Zeghidi est alors condamnés à cette pour blanchiment d’argent et infractions fiscales et a également été soumis à la confiscation de ses avoirs et des parts des sociétés dont il est actionnaire.

Y. N.