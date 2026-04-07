Hayett Assurances | Une performance durable au service de ses assurés

Hayett Assurances confirme, une nouvelle fois, la solidité de son positionnement sur le marché de l’assurance vie en Tunisie en annonçant un taux de rendement de 7% au titre de l’année 2025. Cette performance remarquable vient illustrer la pertinence de sa stratégie et son engagement constant envers ses assurés.

Dans un environnement en constante évolution, la compagnie poursuit sa politique de revalorisation de la rémunération de ses produits phares. Elle annonce également un taux de rendement minimum de 5,2% pour l’année 2026, témoignant de sa volonté de maintenir un niveau de performance attractif tout en s’inscrivant dans une gestion prudente et durable.

Au-delà de la performance, Hayett Assurances réaffirme sa mission : protéger et faire fructifier l’épargne de ses clients sur le long terme. Une vision qui repose sur un équilibre maîtrisé entre sécurité, rentabilité et durabilité, permettant d’accompagner chaque assuré dans la construction de son avenir financier.

Grâce à une gestion optimisée de ses actifs et à une approche orientée long terme, la compagnie continue de renforcer la confiance de ses clients et de consolider sa place parmi les acteurs de référence du secteur de l’assurance vie en Tunisie.

Plus qu’une simple compagnie d’assurance, Hayett Assurances s’impose comme un partenaire engagé, mettant son expertise au service de ses assurés pour répondre à leurs attentes et anticiper leurs besoins.

Cette dynamique de performance et de confiance s’inscrit dans la continuité de son histoire, alors que la compagnie célèbre cette année son 40ème anniversaire, marquant ainsi quatre décennies d’engagement au service de ses clients.

Communiqué.