Verdict dans l’affaire visant Anas Hmaidi

La sixième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire visant le président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Anas Hmaidi.

Selon une source proche du dossier, citée par Diwan FM ce lundi 6 avril 2026, à une peine d’un an de prison, et ce, dans le cadre d’une affaire d’entrave à la liberté du travail, suite à la grève des magistrats après la révocation de 57 juges en juin 2022 par décret présidentiel.

Pour rappel, l’AMT avait dénoncé des irrégularités dans le dernier procès du 2 avril 2026, durant lequel la défense avait demandé un report. Demande acceptée mais les avocats avaient alors pointé du doigt ce court délai de report, tout en appelant à garantir le respect des procédures.

Y. N.