Transport non régulier | Grève annoncée le 27 avril en Tunisie

La Fédération nationale du transport a annoncé une grève générale touchant les taxis individuels, collectifs, touristiques, ainsi que les louages et le transport rural.

Cette grève est prévue pour le 27 avril et sera précédér par un premier sit-in de protestation le 15 avril devant le ministère de tutelle, indique la Fédération nationale du transport à l’issue d’une assemblée organisée ce ce mardi 7 avril 2026.

Il est à noter que cette grève concernera l’ensemble des catégories du secteur, qui appellent toutefois au dialogue, via la mobilisation de protestation du 15 avril pour pousser les autorités à réagir pour éviter l’escalade de la fin du mois.

Le principal point de discorde réside dans le non-respect des engagements pris par le gouvernement, indiquent les syndicats qui dénoncent l’absence de mise en œuvre du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2026.

Y. N.