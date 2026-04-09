Explosion d’une mine à Kasserine | Etat de santé des deux citoyens blessés

Un nouveau drame lié aux mines terrestres a secoué la région de Kasserine ce jeudi 9 avril 2026 : Deux citoyens ont été blessés suite à l’explosion d’une mine dans la zone montagneuse d’Aïn Sidi Mahmoud, située dans la délégation de Hassi El Ferid.

​Selon les déclarations d’Abdelghani Chaabani, Directeur régional de la santé à Kasserine, cité par l’agence Tap, les deux victimes sont désormais hors de danger et leur état de santé est jugé stable et ne présente pas de danger vital.

La même source précise que l’incident s’est produit alors que les deux hommes (natifs de 1973 et 1978) faisaient paître leur troupeau quand une mine a explosé. Ils ont été blessés par des éclats à la jambe et à l’épaule.

Transportés en urgence à l’hôpital universitaire de Kasserine, ils sont actuellement sous surveillance médicale stricte, mais leur état reste stable, toujours selon Dr Chaabani

Y. N.