Météo | Tunisie : Les prévisions pour cette nuit

Le calme se maintient sur l’ensemble du territoire tunisien, selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), les conditions restent printanières et stables pour cette nuit.

Le temps restera marqué par un ciel peu nuageux sur la plupart des régions avec un vent faible, soufflant du secteur Ouest, ce qui contribuera à une sensation de douceur nocturne.

Pour les températures, les minimales prévues pour cette nuit oscilleront entre 12°C et 16°C au nord, au Sahel et sur les hauteurs et entre 17°C et 22°C dans le reste du pays.

Y. N.