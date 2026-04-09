FTDES | Pétition citoyenne contre le racisme en Tunisie

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) appelle à une large et forte participation au mouvement civique antiraciste le samedi 11 avril 2026 à 16h00, au départ du siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Le FTDES réaffirme son engagement indéfectible dans la lutte contre le racisme sous toutes ses formes. Depuis sa création, il s’est activement impliqué dans les campagnes contre le racisme visant les migrants tunisiens en Italie en 2011, travaillant aux côtés de ses partenaires pour défendre leurs droits et préserver leur dignité.

Il a également contribué au soutien d’initiatives de solidarité avec les migrants, notamment dans le camp de Choucha, guidé par sa foi dans les valeurs de justice et d’humanité.

Au fil des ans, le Forum a poursuivi son combat pour défendre les droits des migrants tunisiens au sein de l’espace Schengen, rejetant toutes les formes de racisme et de discours de haine à leur encontre et soulignant la nécessité d’empêcher la répétition de telles pratiques en Tunisie.

Le Forum salue également les luttes menées par les Tunisiens et Tunisiennes noires, qui ont abouti à la promulgation de la loi n° 50 de 2018, une avancée majeure dans la criminalisation de la discrimination raciale. Le Forum a joué un rôle actif dans l’avancement de cette avancée législative depuis le lancement de l’initiative en mars 2016.

Le discours de février 2023 a eu un impact considérable sur la montée des discours racistes et leur banalisation, notamment suite à l’implication massive des autorités tunisiennes dans des politiques d’exportation des frontières européennes et de réorientation du débat public vers la sécurisation des migrations.

Tout cela constitue un déni de l’histoire commune de la lutte des forces sociales, civiles, syndicales et politiques, et un recul par rapport aux valeurs de solidarité et d’opposition à toutes les formes de discrimination et d’asservissement.

Le verdict choquant rendu le 21 avril 2026 contre la militante Saadia Mosbah et les militants de l’association Mnemty a une fois de plus démontré l’ampleur du racisme institutionnel, qui menace également le militant Abdallah Said, président de l’association Enfants de la Lune et figure emblématique de l’action humanitaire et solidaire.

Notre participation [lors de la mobilisation] du 11 avril, aux côtés de nos concitoyens, réaffirme le rejet catégorique par la société tunisienne du racisme envers les Tunisiens noirs, les migrants tunisiens et les migrants en Tunisie.

Elle se tient aux côtés des valeurs d’égalité et de dignité humaine et renouvelle sa solidarité avec les Tunisiens noirs et toutes les victimes du racisme et de la haine.

La dignité et la liberté sont nos droits communs.

Signer la pétition.

Traduit de l’arabe.