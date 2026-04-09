Le terroir tunisien, levier stratégique de l’innovation durable (Photos)

Dans le cadre du Projet Psseetat soutenu par le Canada, un séminaire organisé par l’UPA Développement international et l’Union Maghrébine et Nord Africaine des Agriculteurs (UMNAGRI)

Ce projet organisé en mars a été consacré à la valorisation des produits du terroir tunisiens, indique l’ambassade du Canada en Tunisie dans un communiqué publié ce jeudi 9 avril 2026, en précisant que toutes les personnes mobilisées pour la réussite de cette belle initiative.

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Pendant trois jours, il a réuni des acteurs clés du secteur agricole, des professionnels de l’agroalimentaire, des chefs cuisiniers, ainsi que des participants issus des industries créatives, notamment des professionnels et étudiants en design de produits.

Échanges inspirants, démonstrations culinaires, ateliers participatifs et activités de co‑création ont mis en lumière la richesse des produits locaux, le savoir‑faire des productrices, ainsi que des solutions innovantes pour des filières plus durables et résilientes.

Comme il a été souligné lors de l’ouverture du séminaire par la Cheffe de Coopération canadienne : « La valorisation des produits du terroir est un levier puissant de développement durable, lorsqu’elle s’appuie sur les savoir‑faire locaux, l’innovation et la collaboration entre des acteurs aux expertises complémentaires. ».

Communiqué