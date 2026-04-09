Affaire Hichem Khaled | Verdict de la Cour d’appel de Tunis

La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis a prononcé, hier soir, son verdict dans les trois affaires visant l’ancien magistrat Hichem Khaled.
La Cour d’appel a confirmé la condamnation totale à deux ans de prison du magistrat révoqué, verdict qui confirme le jugement de première instance rendu le 2 mars 2026.
Pour rappel Hichem Khaled, arrêté le 5 février dernier, a été condamné à 8 mois dans chaque affaire pour atteinte à autrui via les réseaux publics de télécommunications.
On notera que Hichem Khaled fait partie de la liste des 57 magistrats révoqués par décret présidentiel le 1er juin 2022.
Y. N.
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