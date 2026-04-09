Tunis | Rassemblement pour la libération de Mourad Zeghidi

Le Comité national de soutien à Mourad Zeghidi et le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) appellent à un rassemblement de protestation pour exiger sa libération.

Le rassemblement est prévu pour le mardi 14 avril 2026 à 9h devant la Cour d’appel de Tunis à l’Av. du 9 Avril : « Votre présence est très importante, alors soyez au rendez-vous pour Mourad et contre l’injustice », commentent les organisateurs.

Pour rappel Mourad Zeghidi a été condamné à trois ans et demi de prison, en janvier dernier pour blanchiment d’argent et infractions fiscales et sera à nouveau devant la justice pour une audience en appel.

Y. N.