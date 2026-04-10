Rencontre à Paris sur les poètes de Tunisie

L’Institut du Monde Arabe à Paris (IMA) organise, dans le cadre de son programme «Les Samedis de la poésie», une rencontre autour des «Poètes de Tunisie», le 25 avril 2026, de 16h30 à 17h30.

«Méconnue en France, la poésie tunisienne arabophone fait pourtant montre d’une grande richesse depuis les années 1980. Après un passage du néoclassicisme au romantisme puis à des formes modernes, elle adopte vers libre et prose, portée par plusieurs influents poètes majeurs», notent les organisateurs. Ils ajoutent que cette rencontre voudrait attirer l’attention sur la richesse et la vitalité de la poésie tunisienne de langue arabe, particulièrement depuis les années 1980.

Au début des années 1930, la poésie tunisienne arabophone était brillamment passée, avec Abulkacem Chebbi (1909-1934), du néoclassicisme au romantisme, avant d’évoluer à son propre rythme vers des conceptions plus modernes, sans rompre avec la métrique classique. Ce, avant de suivre la voie tracée par la révolution du langage poétique en Irak et au Liban en adoptant progressivement le vers libre et le poème en prose.

Outre Abû al-Qassim al-Chabbi, les sept autres poètes choisis comptent sans nul doute parmi les plus novateurs et les plus influents : Habib Zannad (né en 1946), Moncef Ouhaibi (né en 1949), Mohammad Ghozzi (1949-2024), Jamila Méjri (née en 1951), Moncef Mezghanni (né en 1954), Sghaïer Ouled Ahmed (1955-2016) et Amel Moussa (née en 1971).

Une nouvelle séance sera organisée au cours des prochains mois, mettant l’accent sur la création poétique tunisienne arabophone depuis l’an 2000.

La séance, qui sera présentée par Farouk Mardam-Bey,proposera un récital en arabe et en français avec accompagnement musical au qanoun. Les poèmes qui seront lus par Samara Jaad (en arabe) et Marie-Stéphane Cattaneo (en français), sont traduits de l’arabe par Tahar Bekri et extraits de son livre ‘‘Poètes Tunisiens’’ paru l’année dernière aux Editions Nehed. Les lectures seront accompagnées au qanoun par Hend Zouari.