Chirurgie laparoscopique | 23e congrès de la STCL

Le 23ᵉ Congrès national de chirurgie laparoscopique, organisé par la Société tunisienne de chirurgie laparoscopique (STCL), se tiendra les 16 et 17 avril 2026 au Sheraton Tunis Hotel.

Cet événement scientifique de référence réunira des experts et participants venus des quatre coins du monde, autour des dernières avancées en chirurgie mini-invasive.

«Cette édition mettra à l’honneur un programme scientifique riche, favorisant le partage d’expériences, l’innovation et la collaboration internationale, tout en valorisant une approche toujours plus humaine de la pratique chirurgicale», expliquent les organisateurs. Ils ajoutent : «Au-delà des sessions scientifiques, ce congrès se veut un espace d’échange, de transmission et de formation continue au service de la qualité des soins et du rayonnement de la chirurgie tunisienne.»