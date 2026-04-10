La piscine de Bizerte en fête

Jeudi 9 avril 2026, les vagues de la piscine municipale de Bizerte n’ont pas seulement vibré au rythme des battements de jambes ce jeudi, mais aussi sous les acclamations d’une foule en liesse. Sport Nautique Bizertin (SNB) a transformé l’enceinte sportive en un véritable théâtre de convivialité à l’occasion d’une compétition amicale de natation placée sous le signe de la ferveur, de l’émotion et de la convivialité.

Lotfi Sahli

Cette édition revêtait une dimension particulière : elle était organisée en hommage au regretté Mohamed Ali Ben Mosbah, figure emblématique et pilier historique de la natation à Bizerte, dont l’héritage continue d’inspirer des générations de nageurs.

Pas moins de 14 équipes ont répondu à l’appel du club doyen, offrant un spectacle où la performance technique s’est effacée derrière la ferveur collective.

L’événement a brillamment réussi le pari du brassage des âges : des jeunes espoirs aux nageurs plus expérimentés, la ligne d’eau est devenue le trait d’union entre les générations, à l’image de la transmission si chère à Mohamed Ali Ben Mosbah.

Une ambiance de kermesse populaire

«C’est plus qu’une compétition, c’est une célébration de notre identité nautique et un devoir de mémoire pour celui qui a tant donné à ce bassin», confiait un parent entre deux séries de 25 mètres.

Hommage à Mohamed Ali Ben Mosbah.

Dès l’ouverture des portes, l’effervescence était palpable. Les gradins, occupés jusqu’à la dernière place par les familles et les amis des compétiteurs, ont donné à la piscine municipale des airs de kermesse estivale. Cris d’encouragement, applaudissements nourris et sourires partagés ont rythmé la journée, créant une atmosphère électrique mais profondément bienveillante.

En orchestrant cette rencontre, le SNB ne s’est pas contenté de promouvoir l’excellence physique ; il a réaffirmé le rôle essentiel du sport comme vecteur de lien social. Entre deux plongeons, c’est toute la ville de Bizerte qui a célébré son attachement à l’eau, à la camaraderie et au souvenir de ses grands hommes. Une réussite totale qui confirme que, dans le bassin, l’esprit d’équipe nage toujours en tête.

Les participants

L’événement a rassemblé un plateau relevé de clubs venus de divers horizons, illustrant le rayonnement de cette compétition. Outre l’hôte, le SNB, les lignes d’eau ont vu défiler les nageurs de l’ASCN (El Menzah), du CNBA (Ben Arous), ainsi que des clubs Olympica, ASM (La Marsa) et JSB (Boumhel). La diversité des participants a été renforcée par la présence notable du Club Tayba, d’El Menzah Sport, du CSEB, du TRI Max Bizerte, du MSM et de l’ASNK, faisant de ce rassemblement un véritable carrefour de la natation tunisienne

Les podiums par épreuve

Nage Libre (NL)

25m NL Filles : 1. Yasmine Adouani (ASCN), 2. Alma Zaghdouani (ASCN), 3. Mayssan Ayari (SNB).

25m NL Garçons : 1. Mohamed Yasser Ben Ahmed (CNBA), 2. Ayane Hedfi (CNBA), 3. Chaima Omar (SNB).

50m NL Filles : 1. Assil Chebbi (Olympica), 2. Isra Jeddi (CNBA), 3. Ela Ben Ammar (CNBA).

50m NL Garçons : 1. Moetaz Ben Saïd (SNB), 2. Ahmed Altouf (ASCN), 3. Yahya Aziz (ASCN).

Brasse

25m Brasse Filles : 1. Nourane Souissi (ASCN), 2. Nourane Jari (SNB), 3. Cyrine Jbali (CNBA).

25m Brasse Garçons : 1. Adem Saadi (SNB), 2. Yakoub Ben Mansour (ASCN), 3. Mahdi Nassri (ASCN).

50m Brasse Filles : 1. Ghalia Ben Khalifa (ASCN), 2. Aicha Kaddechi (Tayba), 3. Line Kilani (CNBA).

50m Brasse Garçons : 1. Iyed Ajili (CNBA), 2. Idris Zarrani (ASM), 3. Mo’ Malek Ben Slama (ASM).

Dos

25m Dos Filles : 1. Manissa Sebai (El Menzah Sport), 2. Mayar Saidi (Olympica), 3. Khadija Daoued (ASCN).

25m Dos Garçons : 1. Ghali Hammami (Tayba), 2. Mohamed Anas Gabsi (CNBA), 3. Mohamed Assil Ghrimil (ASCN).

50m Dos Filles : 1. Sandra Smadi (ASM), 2. Mayar Chetoui (ASCN), 3. Fatma Zahra Jemal (Olympica).

50m Dos Garçons : 1. Bayazid Ouerghi (ASCN), 2. Youssef Ben Saïd (ASM), 3. Azer Bouziri (JSB).

Papillon (PAP)

25m PAP Filles : 1. Rahaf Zitouni (CNBA), 2. Eline Ben Abid (ASCN).

25m PAP Garçons : 1. Youssef Nahdi (CNBA).

50m PAP Filles : 1. Hanine Ben Salah (JSB), 2. Ayet Othmen (ASCN), 3. Beya Mejri (Olympica).

50m PAP Garçons : 1. Youssef Abidi (ASM), 2. Adnes Hjaeiji (CNBA), 3. Mo’ Amine Yahyaoui (Olympica).

Le club organisateur s’est particulièrement illustré avec plusieurs podiums, notamment les premières places de Moetaz Ben Saïd (50m NL) et Adem Saadi (25m Brasse).

La journée s’est achevée dans une ambiance chaleureuse et solennelle. Le président du SNB, Salem Karmous, entouré des membres du comité directeur, a procédé à la traditionnelle distribution des médailles.

En récompensant les lauréats, le président a réaffirmé le rôle essentiel du sport comme vecteur de lien social et de mémoire. Une réussite totale qui confirme que, dans le bassin bizertin, l’esprit d’équipe et le respect des anciens nagent toujours en tête.