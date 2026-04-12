Le poème du dimanche | ‘‘Le cœur du monde’’ de Horia Badescu

Né en 1943, à Aref-sur-Arges (Roumanie), Horia Badescu est poète, essayiste, journaliste, universitaire et diplomate.

Lauréat de l’Académie roumaine et de plusieurs prix littéraires, dont, le Prix européen de poésie francophone, «Léopold Sedar Senghor». Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages parus en Roumanie et dans divers pays.

Ecrit en roumain et en français. Traduite en différentes langues, sa poésie «répond à une nécessité vitale, elle ne chante pas pour séduire mais pour sauver. Elle constitue un exercice de survie.» (Jean-Max Tixier), Horia Badescu «…nous précède en nos déserts et relève les repères.» (Luc Norin)

Tahar Bekri

Des automnes, des hivers ont passé,

chaque fois et depuis toujours illusoires

et pourtant si réels,

tel l’air du soir avant qu’il commence à neiger.

Sur l’arête des heures, sur leur fil édenté,

des paroles qui glissent au-dessus

du clavier égaré du premier instant.

Les jours cueilleront dans leurs corbeilles la fournaise,

mais restera tout entière la lumière insatiable qui coule

de l’œil céleste,

et rien de ce qui t’est destiné ne changera,

et rien ne pourra emporter ce qui doit rester

après toi :

un rai,

le murmure d’un chant

tel le susurrement amoureux de l’herbe,

une traînée de sang qui monte du cœur insatiable

du monde,

un signe pour le retour

quand l’horizon plonge dans les eaux,

et seule la sirène du bateau perpétue à jamais

la respiration éternelle

de la mer.

‘‘Celui qui reste debout’’, Editions Pétra, Paris, 2021.

(Remerciements à l’auteur)