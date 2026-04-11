Primavera musicale | Échos de la Méditerranées au Théâtre de Tunis

Le Carthage Symphony Orchestra (CSO) donne rendez-vous aux mélomanes le samedi 25 avril 2026 pour une soirée exceptionnelle au Théâtre municipal de Tunis.

Sous la baguette du Maestro Hafedh Makni, ce concert placé sous le signe de l’échange méditerranéen promet un voyage sonore entre virtuosité et émotion.

L’événement accueillera un invité de marque : le pianiste italien Ludovico Troncanetti. Ce dernier interprétera le célèbre Concerto pour piano n°3 de Camille Saint-Saëns, une œuvre réputée pour sa brillance et sa complexité technique.

La soirée rendra également un vibrant hommage au patrimoine lyrique italien. Le public pourra vibrer au rythme des chefs-d’œuvre de Rossini et Verdi. Ces moments forts seront portés par la puissance du chœur et la sensibilité du violoncelliste Wassim Makni.

Organisé par l’association Musique Sans Frontières en partenariat avec l’Institut Culturel Italien de Tunis, ce concert bénéficie du soutien précieux de l’Office National du Tourisme Tunisien ainsi que de mécènes engagés pour la culture (Fondation Arts et Culture by UIB, BNA Assurances).

Y. N.