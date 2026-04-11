Rayhane, la tortue de Monastir sauvée par des pêcheurs

​Au large de Monastir, un bel élan de solidarité environnementale a été enregistré ce samedi 11 avril 2026, annonce l’association Notre Grand Bleu : Grâce à la réactivité de deux pêcheurs, une tortue marine en détresse a pu être prise en charge par les spécialistes.

Les marins-pêcheurs Mongi Romdhane et Ahmed Romdhane ont secouru aujourd’hui une tortue Caouanne (Caretta caretta) en difficulté dans le golfe de Monastir. Baptisée affectueusement « Rayhane » par ses sauveteurs, la tortue avait accidentellement avalé un hameçon de pêche, une menace souvent mortelle pour cette espèce protégée.

Conscients de l’urgence, les deux pêcheurs ont immédiatement contacté l’association Notre Grand Ble avant de ramener l’animal jusqu’au siège de l’organisation.

​L’équipe de l’association a rapidement pris le relais pour assurer le transfert de « Rayhane » vers le centre de soins des tortues marines de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), pour y recevoir les soins nécessaires, extraire l’hameçon et permettre sa convalescence avant un retour à la Méditerranée.

​L’association Notre Grand Bleu a profité de cet événement pour saluer l’engagement constant des pêcheurs tunisiens, piliers de la conservation marine, tout en lançant un appel aux citoyens et aux professionnels de la mer sur la conduite à tenir : ​« Si vous trouvez une tortue marine, qu’elle soit vivante ou morte, contactez-nous immédiatement. Nous nous chargerons de sa prise en charge dans les meilleures conditions»

Y. N.