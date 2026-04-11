Avis aux automobilistes | Déviation temporaire au niveau du pont de La Cagna

Dans le cadre de l’avancement des travaux de l’entrée Sud de la capitale (Route Régionale n°22), le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a annoncé la mise en place de la troisième phase d’une déviation provisoire de la circulation.

Cette mesure, nécessaire pour parachever les travaux du pont de La Cagna, prendra effet à partir du lundi 13 avril 2026, à 10h00 pour des travaux qui devraient durer au maximum 30 jours.

Les usagers de la route venant du centre-ville via le pont Saint-Gobain et se dirigeant vers El Mourouj ou Hammamet devront tourner à gauche au niveau du pont de La Cagna, puis reprendre leur trajet via la voie principale de la Route Régionale n°22, précise le ministère.

Dans son communiqué, le département de l’Équipement et de l’Habitat appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance, à respecter la signalisation routière mise en place et à réduire leur vitesse aux abords du chantier pour la sécurité de tous.

Notons que l’achèvement de ce projet est une étape clé pour fluidifier le trafic sur l’un des axes les plus fréquentés du Grand-Tunis.

Y. N.