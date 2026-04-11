Météo en Tunisie | Un ciel changeant et des vents attendus cette nuit

La nuit s’annonce marquée par une instabilité croissante, notamment sur les régions de l’Ouest, accompagnée d’une hausse locale des vents et de phénomènes de sable dans le Sud, annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

Le ciel sera partiellement voilé sur l’ensemble du pays et les nuages deviendront plus denses en fin de nuit sur les régions de l’Ouest, où des pluies éparses sont même attendues.

L’INM prévoit aussi des rafales assez fortes près des côtes, sur les hauteurs et dans le Sud et la mer deviendra progressivement agitée au fil des heures.

Quant aux températures nocturnes elles varieront entre 14°C et 18°C au Nord, les hauteurs et le Sahel et entre 19°C et 24°C sur le reste du pays.

Pour rappel, un retour des pluies et une baisse des températures est annoncé à partir de demain, dimanche 12 avril.

Y. N.