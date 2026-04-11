Eau potable | Perturbations du 13 au 23 avril : Les zones concernées (Sonede)

​La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé, ce samedi, le début de travaux de maintenance programmés et qui entraîneront des perturbations de la distribution de l’eau potable du 13 au 23 avril 2026.

​Ces interventions sont prévues au niveau de la station de dessalement d’eau de mer de Zarat, dans le gouvernorat de Gabès et les perturbations szont attendues dans plusieurs délégations des gouvernorats de Gabès, de Médenine et de Tataouine.

​Selon le communiqué de la Sonede, cette opération vise à finaliser l’entretien de la deuxième ligne de la station de Zarat, laquelle représente 50 % de sa capacité de production. Cette étape intervient après le succès des travaux sur la première ligne, désormais pleinement opérationnelle.

​Il est important de noter que cette station constitue la source principale d’approvisionnement en eau pour la région du Sud-Est tunisien, rappelle la Sonede, en précisant que les perturbations attendues sont des coupures et des baisses de pression qui toucheront spécifiquement Gabès Sud et Mareth, Tataouine Nord, Tataouine Sud et Ghomrassen, Médenine Nord, Médenine Sud, Zarzis et Sidi Makhlouf.

​Face à cette situation, la Sonede appelle à rationaliser la consommation d’eau pendant toute la durée des travaux afin de minimiser les désagréments.

Y. N.