Espérance vs Sundowns l La valeur des deux clubs 

La demi-finale très attendue de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026 opposera l’Espérance de Tunis aux Mamelodi Sundowns. Le match aller aura lieu ce dimanche 12 avril à 20h00 locale au stade Hammadi Agrebi de Radès, tandis que le match retour se déroulera le samedi 18 avril à 14h00 heure de Tunis au stade Loftus Versfeld. Quelle est la valeur marchande des deux équipes sur le marché ?

Valeur marchande de l’Espérance de Tunis

Selon les chiffres du site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du club tunisien est estimée à 20,25 millions d’euros, presque la moitié de celui de Mamelodi Soundowns.

Voici le top 10 des joueurs les plus chers des Sang et Or :

Yan Sasse – Brésil : 1,7 million d’euros ;

Youcef Belaïli – Algérie : 1,5 million d’euros ;

Chiheb Jebali – Tunisie : 1,3 million d’euros ;

Mohamed Amine Tougai – Algérie : 1,3 million d’euros ;

Yassine Meriah – Tunisie : 1,2 million d’euros ;

Houssem Tka – Tunisie : 1,2 million d’euros ;

Onuche Ogbelu – Nigeria : 1 million d’euros

Hamza Rafia – Tunisie/France : 900 000 euros ;

Abdramane Konaté – Côte d’Ivoire : 850 000 euros ;

Bechir Ben Said – Tunisie : 700 000 euros.

Valeur marchande des Mamelodi Sundowns

Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande totale du club sud-africain est estimée à 36,35 millions d’euros, presque le double de celui de l’Espérance.

Voici les 10 joueurs les plus chers des «Brésiliens» d’Afrique :

Iqraam Rayners – Afrique du Sud : 3 millions d’euros ;

Marcelo Allende – Chili : 2,5 millions d’euros ;

Teboho Mokoena – Afrique du Sud : 2,5 millions d’euros ;

Tashreeq Matthews – Afrique du Sud : 2,4 millions d’euros ;

Nuno Santos – Portugal : 2,2 millions d’euros ;

Aubrey Modiba – Afrique du Sud : 1,8 million d’euros ;

Brayan León – Colombie : 1,6 million d’euros ;

Fawaaz Basadien – Afrique du Sud : 1,4 million d’euros ;

Jayden Adams – Afrique du Sud : 1,4 million d’euros ;

Peter Shalulile – Namibie / Afrique du Sud : 1,2 million d’euros.

D’après le site Foot Africa.