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A propos des condamnations prononcées contre Montassar Ouali et Sami Fehri

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14 avril 202614 avril 2026
A propos des condamnations prononcées contre Montassar Ouali et Sami Fehri

​La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict, lundi, dans une affaire liée à des faits d’exploitation de fonction et de préjudice causé à l’administration.

Selon une source judiciaire citée par l’agence Tap ce mardi 14 avril 2026, de lourdes peines de prison ont été prononcées, dans le cadre de cette affaire, à l’encontre de Montassar Ouali, ancien Psg de Tunisie Télécom, et du producteur et animateur Sami Fehri.

​Le tribunal a reconnu coupable Montassar Ouali, en sa qualité de fonctionnaire public, d’avoir délibérément usé de sa position pour porter préjudice à l’administration et procurer un avantage injustifié à un tiers et l’a  condamné à une peine de six ans de prison avec exécution immédiate.

Quant à Sami Fehri, il a écopé d’une peine de cinq ans de prison pour complicité dans cette affaire, ajoute encore la même source, en précisant qu’outre les peines de prison, le tribunal a infligé des sanctions financières s’élevant à plus de 5 millions de dinars tunisiens.

Ils sont également condamnés à rembourser, chacun, la somme équivalente (plus de 5 millions de dinars) au titre de la restitution des fonds.

​Pour rappel, cette affaire s’inscrit dans le cadre des dossiers de corruption post-2011, liés à des contrats et des avantages publicitaires jugés illégaux, conclus entre l’opérateur historique et des sociétés de production privées.

Y. N.

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