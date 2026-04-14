Météo | Pluies et rafales de vent au programme pour cette nuit

​Le ciel restera très nuageux sur une grande partie du pays et des pluies éparses sont attendues cette nuit sur le nord et le centre, prenant un caractère orageux par moments, particulièrement sur les zones côtières.

Selon l’Institut national de la météorologie (INM) la prudence est de mise près des côtes et sur les hauteurs, où le vent soufflera fort avec des rafales pouvant temporairement dépasser les 70 km/h sous les orages.

Pour les températures, l’INM prévoit une baisse avec des nocturnes variant entre 9°C et 14°C au nord et au centre et entre 14°C et 18°C au sud, alors que celles-ci ne dépasseront pas les 8°C sur les hauteurs.

Y. N.