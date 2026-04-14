Tunisie | Mandat de dépôt à l’encontre de Me Chawki Tabib  

Le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a émis, ce mardi 14 avril 2026, un mandat de dépôt à l’encontre de Chawki Tabib, ancien directeur de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc, 2016-2020), dans une affaire portant sur des allégations de malversations commises durant son mandat.

Me Chawki Tabib, ancien bâtonnier des avocats (2012-2013), est également poursuivi dans une autre affaire devant la chambre pénale spécialisée pour les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis, dont l’audience est prévue le 27 avril, apporte Mosaique FM.