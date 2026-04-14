PSG vs Liverpool en live streaming : match retour Ligue des Champions 2026

Ce soir, PSG – Liverpool en Ligue des champions s’annonce comme un choc XXL à Anfield, où le Paris Saint-Germain défie Liverpool FC dans un quart de finale retour sous très haute tension.

Fort de son avantage à l’aller, le PSG pourra compter sur ses hommes forts Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia pour résister à la pression d’un Liverpool revanchard emmené par Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Entre possible remontada, ambiance électrique et stars du football européen, ce PSG Liverpool s’impose comme le match événement à ne pas manquer, avec une qualification en demi-finale en jeu et un suspense total jusqu’au coup de sifflet final.

Suivez en direct le quart de finale retour PSG Liverpool LDC 2026: