Drame à Kairouan | Un homme tué par balles, son épouse grièvement blessée

Un différend de voisinage a viré au drame en plein cœur de la ville, coûtant la vie à un quinquagénaire, dont l’épouse, grièvement blessée, est dans un état critique.

Selon les premières informations diffusées par la radio locale Sabra FM, un individu a ouvert le feu avec un fusil de chasse sur ses voisins, tuant l’homme sur le coup et blessant grièvement la femme qui a été admise en soins intensifs.

Le tueur a été arrêté et une enquête a été ouverte, sachant que pour l’heure, les motifs exacts de cet acte atroce demeurent méconnus.

Y. N.